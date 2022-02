Das ukrainische Außenministerium hat auf die Entscheidung Russlands, Truppen in die "Volksrepublik Donezk" zu entsenden, reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Außenministerium hat die internationale Gemeinschaft zu einer scharfen Reaktion auf den Beschluss des russischen Föderationsrates aufgerufen, russische Truppen im Ausland einzusetzen. Das Ministerium erklärte am Mittwoch, den 23. Februar, in einer Erklärung.

„Moskaus Anerkennung und Unterstützung der so genannten LDPR, die die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine verletzt, ist völkerrechtswidrig und wird von der Ukraine als Akt der bewaffneten Aggression betrachtet“, hieß es.

Das Außenministerium erinnerte daran, dass das Völkerrecht Aggressionen verbietet und dass die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine durch grundlegende Normen und Prinzipien des Völkerrechts und eine Reihe grundlegender internationaler Instrumente gesichert und garantiert sind, darunter die UN-Charta, die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von Helsinki von 1975, das Memorandum über Sicherheitsgarantien im Zusammenhang mit dem Beitritt der Ukraine zum Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen von 1994, zahlreiche Verpflichtungen

„Die Ukraine ruft die internationale Gemeinschaft auf, dringend und hart gegen den Aggressor vorzugehen. Das Ausbleiben eines entschlossenen Handelns der internationalen Gemeinschaft macht dem Kreml nur die Hände frei. Wenn wir die russische Aggression in der Ukraine heute nicht stoppen, wird Russlands militärische Macht morgen in jeder Region der Welt eingesetzt werden“, heißt es in der Erklärung…