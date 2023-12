Ukrainische Grenzschützer haben mehr als 20 Flüchtige auf dem Weg in die Slowakei festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Grenzschützer haben an der Grenze zur Slowakei zwei Gruppen von Steuerhinterziehern festgenommen. Jetzt drohen den Männern bis zu 7 Jahre Gefängnis. Darüber berichtete am Freitag, den 29. Dezember, der staatliche Grenzdienst der Ukraine in Telegram.

Grenzbeamte berichteten, dass mehrere Gruppen von Männern, die versucht hatten, die ukrainisch-slowakische Grenze illegal zu überqueren, im Laufe des vergangenen Tages festgenommen wurden.

Nach Angaben des Dienstes wurden fünf Männer, die sich der Staatsgrenze näherten, von einem Diensthund entdeckt.

Sechs weitere wurden dank operativer Informationen und der Wachsamkeit der Grenzpatrouillen am illegalen Grenzübertritt gehindert. Bei einem der Festgenommenen handelt es sich um einen Fährmann, der sich gegen eine finanzielle Belohnung bereit erklärt hat, bei der Überführung des Zakarpaten in die Slowakei zu helfen.

„10 Grenzverletzer und Fährmann: An der Grenze zur Slowakei herrscht Neujahrsunruhe. Alle Verhafteten werden administrativ zur Verantwortung gezogen, und dem Fährmann drohen 5 bis 7 Jahre Haft“, berichtet der staatliche Grenzdienst der Ukraine.

Wie wir bereits berichteten, haben im Jahr 2023 fast 11 Tausend Männer versucht, die Grenze illegal zu überqueren. Insbesondere nahmen die Grenzschützer etwa 8.000 Männer fest, die versuchten, die Grenze außerhalb der Kontrollpunkte zu überqueren und 3.000, die an den Kontrollpunkten falsche Dokumente vorlegten.