Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mitarbeiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes und der Nationalpolizei führen Spionageabwehrmaßnahmen in den Einrichtungen der ukrainisch-orthodoxen Kirche MP in der Region Poltawa durch. Dies wurde am Montag, dem 5. Dezember, auf der Website des Sicherheitsdienstes bekannt gegeben.

Es handelt sich um das Kloster Mgarski Spaso-Preobraschenski der Diözese Poltawa und Myrhorod der ukrainisch-orthodoxen Kirche und die Diözesanabteilung der Diözese Krementschuk und Lubensk der ukrainisch-orthodoxen Kirche.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktivitäten im Rahmen der systematischen Arbeit des Sicherheitsdienstes der Ukraine durchgeführt werden, um explosiven Aktivitäten russischer Geheimdienste in unserem Staat entgegenzuwirken.

„Angesichts der bewaffneten Aggression Russlands werden diese Maßnahmen unter anderem durchgeführt, um zu verhindern, dass Religionsgemeinschaften als Zelle der „russischen Welt“ missbraucht werden, und um die Bevölkerung vor Provokationen und terroristischen Handlungen zu schützen“, so der Sicherheitsdienst der Ukraine.

Unter direkter Beteiligung von Vertretern der Kirche inspizieren Strafverfolgungsbeamte das Territorium und die Räumlichkeiten, um Personen zu identifizieren, die in illegale Aktivitäten gegen die staatliche Souveränität der Ukraine verwickelt sind, und um Gegenstände zu identifizieren, die nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen.

„Alle de Wir betonen noch einmal: Der Sicherheitsdienst der Ukraine handelt in seiner Tätigkeit ausschließlich im Rahmen der Verfassung der Ukraine und der geltenden Gesetzgebung und respektiert das Recht eines jeden Bürgers auf freie Wahl der Religion und Weltanschauung“, fasst der Sicherheitsdienst zusammen.

Zuvor hatte der Sicherheitsdienst der Ukraine über die Ergebnisse der Durchsuchungen in den Einrichtungen der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche des Abgeordneten in den Regionen Transkarpatien, Riwne und Zhitomir berichtet. Auf dem Gebiet der Diözesen wurden Lager mit kremlfreundlicher Literatur, Nazi-Symbolen, „Lehren über Satanismus“ und Gebetstexten für Patriarch Kyrill gefunden.