Ukrainische Streitkräfte können im Frühwinter auf die Krim zurückkehren - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister Wolodymyr Havrylow hat erklärt, dass die ukrainischen Streitkräfte bereits im Frühwinter auf die vorübergehend besetzte Krim zurückkehren könnten. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland könnte bis zum Ende des Frühjahrs beendet sein. Dies sagte er in einem Interview mit Sky News.

Laut Gawrilow werden die ukrainischen Streitkräfte voraussichtlich bis Ende Dezember die Kontrolle über die Krim zurückgeben.

Was die Aussichten auf Friedensgespräche mit dem Kreml angeht, so merkte der stellvertretende Leiter des Verteidigungsministeriums an, dass diese erst dann stattfinden würden, wenn Russland das ukrainische Territorium, einschließlich des Gebiets der Krim und Teilen des Ostens des Landes, vollständig verlassen hat.

„In der Ukraine gibt es eine Entscheidung, dass wir bis zum Ende gehen werden. Ganz gleich, welches Szenario auf dem Tisch liegt. Die Menschen haben für das, was wir bereits erreicht haben, viel Blut vergossen und viel Mühe auf sich genommen, und jeder weiß, dass jede Verzögerung oder jeder eingefrorene Konflikt nur eine Fortsetzung dieses Krieges gegen die Existenz der Ukraine als Nation ist“, sagte Gawrilow.