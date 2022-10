Die ukrainischen Streitkräfte haben erklärt, warum die Russen ihre militärische Ausrüstung massenhaft aufgeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Angreifer sind aufgrund der plötzlichen Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte gezwungen, ihre militärische Ausrüstung massenhaft aufzugeben. Dies sagte Sergej Tscherewatij, Sprecher der Ostgruppe der ukrainischen Streitkräfte, am Sonntag, dem 2. Oktober, in einem TV-Marathon.

„Der wichtigste Faktor ist hier die gut durchdachte Operation unserer Stäbe und die aggressive, trotzige Umsetzung durch die Streitkräfte. In vielen Fällen wurden sie völlig überrascht, und die einzige Möglichkeit, zu entkommen, bestand darin, auf Fahrzeuge umzusteigen, um nicht ihr Leben zu verlieren, indem sie schweres Gerät am Einsatzort zurückließen“, so Tscherewaty.

Er betonte, dass ein solches Vorgehen der Russen eine große Schande sei und dass er sich nicht einmal an Fälle erinnern könne, in denen irgendjemand sonst eine so große Menge an militärischer Ausrüstung zurückgelassen habe.

Es ist bekannt, dass die russischen Invasoren, die von den ukrainischen Streitkräften von unserem Boden vertrieben wurden, massenhaft funktionstüchtige militärische Ausrüstung zurücklassen, die sich in gutem Zustand befindet. Das ukrainische Militär verfügt bereits über eine Vielzahl von SAU, BMP und anderem Großgerät…