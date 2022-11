Die ukrainischen Streitkräfte haben erklärt, wie Russland die aus Weißrussland abgezogenen S-300-Raketen einsetzen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland plant, die S-300-Raketen, die es derzeit aus Weißrussland abzieht, für einen verstärkten Beschuss der Grenzgebiete einzusetzen. Jurij Ignat, ein Vertreter des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte, sagte dies am Montag, den 21. November, in einer Nachrichtensendung des ukrainischen Fernsehens.

„Wir wissen, was Russland mit den S-300-Raketen vorhat. Es handelt sich dabei um Flugabwehrraketen, die dazu bestimmt sind, Ziele in der Luft zu treffen… die Russen haben eine ganze Reihe solcher Waffen – Buk M1, M2, M3, Tor, Pantsir, S-300, S-400 und so weiter. Sie haben die besetzten Gebiete mit diesen Komplexen überschwemmt und bedrohen unsere Luftwaffe“, sagte er.

Dem Militäroffizier zufolge werden die S-300-Raketen von den Russen als veraltet angesehen. Sie setzten sie zunächst in einzelnen Salven auf die Ukraine und dann massenhaft auf Städte an der Front ein.

Diese Raketen sind terroristisch, weil sie mit Metallelementen ausgestattet sind, die bei der Explosion wegfliegen und Menschen verletzen, betonte Ignat.