Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden einen Panzer, neun gepanzerte Fahrzeuge und 68 Artilleriesysteme des Feindes zerstört.

Russland hat im Krieg gegen die Ukraine in den vergangenen 24 Stunden weitere 1.000 Soldaten verloren. Dies geht aus den Daten des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte hervor, die im morgendlichen Lagebericht auf Facebook veröffentlicht wurden.

Die gesamten Kampfverluste der Russischen Föderation vom 24.02.22 bis zum 27.03.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

. Sie stellte die digitale Verbindung zwischen der Front und den Kommandoposten der Russen sicher.