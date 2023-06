Die ukrainischen Streitkräfte haben russische Angriffe in fünf Richtungen zurückgeschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Beginn des heutigen Tages kam es im Osten der Ukraine zu etwa 20 militärischen Zusammenstößen. Einheiten der Streitkräfte der Ukraine haben russische Angriffe in den Richtungen Lyman, Bachmut, Awdijiwka, Marjinka und Shakhtar zurückgeschlagen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Abendbericht am Mittwoch, den 28. Juni, mit.

Das Militär erinnerte daran, dass die russischen Angreifer in der Nacht einen weiteren Angriff durch iranische Angriffsdrohnen vom Typ Shahed durchgeführt haben. Sechs Kamikaze-Drohnen wurden von den Luftverteidigungskräften der Ukraine zerstört.

Darüber hinaus hat der Feind im Laufe des Tages zwei Raketen- und 44 Luftangriffe durchgeführt und etwa 20 Raketenwerferangriffe auf Stellungen und Siedlungen unserer Truppen verübt. Dabei wurde nicht nur die Infrastruktur zerstört, sondern auch die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen.

Die Russen konzentrieren ihre Hauptanstrengungen weiterhin auf die Richtungen Lyman, Bachmut und Mariinsk, und die schweren Kämpfe gehen weiter. Im Laufe des Tages kam es zu etwa 20 Gefechten.

Flugzeuge der Verteidigungskräfte flogen 11 Angriffe auf Gebiete, in denen sich feindliches Personal konzentrierte, fünf Angriffe auf Flugabwehrraketenkomplexe und einen Angriff auf einen feindlichen Kontrollposten.

Raketen- und Artillerieeinheiten trafen im Laufe des Tages einen Munitionszug, 11 Artillerieeinheiten in Feuerstellungen, drei Flugabwehranlagen und eine feindliche EDS-Station.

Insgesamt vernichtete das ukrainische Militär im Laufe des Tages 930 russische Angreifer. Die Gesamtzahl der Verluste der russischen Armee seit Beginn der Invasion beläuft sich auf 227.100 Militärangehörige.