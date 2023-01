Die ukrainischen Streitkräfte haben sich zu den wahrscheinlichen Plänen Russlands geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland bereitet möglicherweise einen Angriff auf ukrainisches Territorium mit Hilfe von Drohnen vor und bereitet einen neuen massiven Raketenangriff vor. Das sagte Natalia Humenjuk, Leiterin des Gemeinsamen Presse-Koordinationszentrums der Verteidigungskräfte in der Südukraine, am Sonntag, den 1. Januar, im landesweiten TV-Nachrichtenmarathon.

Ihr zufolge hat Russland eine Ladung Drohnen aus dem Iran erhalten und könnte sie für einen Angriff auf die Ukraine einsetzen.

„Die Schiffe des Feindes im Schwarzen Meer sind jetzt deutlich reduziert, sie haben nur noch fünf und Raketenträger an ihren Stützpunkten. Sie sind nicht im Kampfeinsatz. Aber wir erinnern uns, was sie vorher gemacht haben, sie haben viele Kaliber verwendet, deshalb brauchen sie Zeit zum Aufrüsten. Jetzt, wo sie sich darauf vorbereiten (Angriffe – Anm. d. Red.), werden sie wahrscheinlich mehr Drohnenangriffe einsetzen und in der Zwischenzeit Raketenträger aufstellen“, sagte sie.

Ihr zufolge ist die südliche Region eine „Transitregion“ für russische Raketen, so dass es von der Arbeit des Luftverteidigungssystems abhängt, ob Raketen tief in die Ukraine eindringen werden.

„Jetzt versucht der Feind, die an die Frontlinie angrenzenden Gebiete zu terrorisieren – Richtung Saporischschja, Region Dnipropetrowsk (Bezirk Nikopol) usw.“, schloss Humenjuk.

Sie fügte hinzu, dass die Lage insgesamt recht angespannt, aber kontrolliert bleibt. Eine wirksame Reaktion der ukrainischen Verteidiger macht den Feind nervös und er sammelt sich ständig neu…