Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russland hat in einem Monat in Pokrowskoje mehr Menschen verloren als während des gesamten zweiten Tschetschenienkriegs, der 10 Jahre dauerte – von 1999 bis 2009. Dies berichtete der Sprecher der Operativ-strategischen Truppengruppierung Chortyzja Wiktor Tregubow in der Sendung des TV-Marathon.

„Unter Pokrowsk nur unwiederbringliche (Verluste der Russischen Föderation, d. Red.) 7 Tausend im Januar …. Lassen Sie uns vergleichen. Laut der offiziellen Erklärung der Russen haben sie im zweiten Tschetschenien-Krieg 6 Tausend Menschen unwiederbringlich verloren“, sagte der Sprecher.

Ihm zufolge werden solche Verluste von den Angreifern erlitten, während sie die Stadt nicht stürmen, sondern versuchen, sie zu umgehen.

„Das heißt, in einer Richtung verlieren sie in einem Monat so viele, wie sie in modernen lokalen Kriegen verloren haben“, erklärte Tregubov.

Er fügte hinzu, dass die Richtung Pokrovskoe die heißeste bleibt. In den letzten 24 Stunden wurden dort bis zu 54 militärische Zusammenstöße registriert.

Erinnern Sie sich daran, dass die Verteidigungskräfte im Laufe des vergangenen Tages 1.460 Angreifer vernichtet haben. Die gesamten Kampfverluste der Russischen Föderation vom 24.02.22 bis zum 09.02.25 beliefen sich auf etwa 849.320 Menschen.