„Ukrenerho“ hat nach den Stromausfällen in Kiew eine Prognose zur Stromversorgung für den 26. Juni abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

„Ukrenerho“ gab Empfehlungen zur besten Zeit für den Betrieb energieintensiver Geräte. Stromausfälle am 26. Juni werden nicht prognostiziert, doch „Ukrenerho“ gab eine wichtige Empfehlung ab.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf „Ukrenerho“.

Für morgen, den 26. Juni, sind keine Maßnahmen zur Einschränkung des Stromverbrauchs vorgesehen.

Wann sollten leistungsstarke Geräte am besten genutzt werden?

Der Energieversorger empfiehlt, energieintensive Elektrogeräte im Zeitraum von 10:00 bis 16:00 Uhr zu nutzen.

Gleichzeitig werden die Ukrainer gebeten, in den Abendstunden, in denen die Belastung des Stromnetzes traditionell zunimmt, sparsam mit Strom umzugehen.

Dies betrifft den Zeitraum von 18:00 bis 22:00 Uhr.