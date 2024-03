Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

US-Vizepräsidentin Kamala Harries hat Äußerungen von Kremlchef Wladimir Putin über eine angebliche Beteiligung der Ukraine an dem Terroranschlag in der Nähe von Moskau am 22. März zurückgewiesen.

Die Stellvertreterin von Joe Biden bestritt jede ukrainische Beteiligung an der Schießerei in Russland und stellte fest, dass die USA keine Daten haben, die Putins Worte untermauern.

„Nein, es gibt keine Beweise, und was wir wissen, ist, dass ISIS nach allem, was man hört, für das Geschehen verantwortlich ist“, sagte die Vizepräsidentin gegenüber ABC News.

Sie nannte den Terroranschlag, bei dem nach neuesten Angaben 137 Menschen getötet wurden, eine Tragödie.

„Was bei dem Terroranschlag geschehen ist und die Zahl der Toten ist natürlich eine Tragödie, und wir alle sollten diesen Familien unser Beileid aussprechen“, so Harries.

Wir werden daran erinnern, dass der Kremlchef Putin am Samstag sagte, dass angeblich für die Verdächtigen des Terroranschlags ein „Fenster“ vorbereitet wurde, um die Grenze zur Ukraine zu überqueren.