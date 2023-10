Das Verteidigungsministerium hat Unterwäsche für Frauen in den Streitkräften der Ukraine genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Verteidigungsministerium der Ukraine hat den Streitkräften der Ukraine Unterwäsche für Frauen zur Verfügung gestellt, berichtet der Pressedienst des Ministeriums.

Die Soldatinnen testeten die Sets im Laufe des Jahres 2023 in zwei Etappen, prüften sie auf Funktionalität, Zuverlässigkeit, Qualität, Bequemlichkeit sowie auf Übereinstimmung mit ihren eigenen Wünschen.

„Die Frauen, die an den Tests teilgenommen haben, bewerteten die folgenden Eigenschaften der Unterwäsche positiv: hochwertige Materialien (in der Zusammensetzung aus Baumwolle und Elastan), die gut „belüftet“ sind und Feuchtigkeit ableiten; das Größenraster deckt eine breite Palette von Größen ab – von XS bis XL; universell, mit hoher Passform, gut gedehnt und formstabil“, heißt es in dem Bericht.

Die Wäschesets werden in drei Farben hergestellt: Coyote, Olivgrün und Schwarz.

Das Verteidigungsministerium erinnert daran, dass die Zahl der Soldaten in den Streitkräften der Ukraine im Vergleich zu 2021 um 40 Prozent gestiegen ist. Seit zwei Jahren ist die Zahl der Frauen in der Armee um 12 Tausend Menschen gestiegen – jetzt dienen fast 43 Tausend Soldaten.