Wird der Waffenstillstand zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation nach Ostern Bestand haben: Was Budanow dazu sagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Könnte die Ruhe an der Front länger andauern? Der Osterfrieden zwischen der Ukraine und Russland wird nicht von Dauer sein.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten, Kyrylo Budanow, in einem Kommentar gegenüber Novosti.LIVE.