Die staatliche ukrainische Umweltinspektion hat den Umfang der durch die russische Aggression verursachten Schäden an den ukrainischen Bodenressourcen bekannt gegeben. Wir sprechen von fast 500 Milliarden Hrywnja.

Nach Angaben der Agentur wurden bis zum 30. November infolge der bewaffneten Aggression mehr als 291 Millionen Quadratmeter ukrainisches Land verschmutzt und mehr als 8 Milliarden Quadratmeter Land vermüllt, der verursachte Schaden beläuft sich auf 448,9 Milliarden Hrywnja.

„Heute sind aufgrund des Krieges Hunderte von Hektar Land in der Ukraine mit Abfällen vermüllt, mit schädlichen Substanzen verschmutzt, die durch die Detonation freigesetzt werden und die Struktur der Bodendecke beschädigen. Diese Faktoren führen zu Schäden an landwirtschaftlichen Flächen, zur Unmöglichkeit der Aussaat und in der Folge zu Ernteausfällen auf den Flächen, die durch die militärische Aggression beschädigt wurden“, heißt es in dem Bericht.

Die staatliche Umweltinspektion beruft sich auf Daten der FAO (Food and Agriculture Organization), die unter der Schirmherrschaft der UNO steht. Ihrem Bericht zufolge waren zu Beginn der russischen Invasion 20 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Ukraine erheblich geschädigt, und der Grad der Unterpflügung lag bei 53 %, was einer der höchsten Werte der Welt ist. Zum Vergleich: In Polen liegt diese Zahl bei 36,5 %, in Deutschland bei 34,1 %, in den USA bei 17,5 % und in China bei 12 %.

„Die Zerstörung der ukrainischen Böden ist ein Verbrechen gegen die Umwelt in der Ukraine und ein weltweites Problem, das die Gefahr einer Nahrungsmittelkrise birgt und es unmöglich macht, die Ernährungssicherheit der Menschheit in Zukunft zu gewährleisten. Der Feind muss die volle Verantwortung für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Umwelt tragen“, stellt die staatliche Umweltinspektion fest.