Über dem Seehafen in Novorossiysk, Russland, waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Augenzeugen berichten von einem Drohnenangriff und dem Geräusch von Explosionen über dem Seehafen in Novorossiysk, Region Krasnodar, Russland. Rauch ist über dem Novorossiysk Seehafen zu sehen, der Hafen selbst ist ohne Strom

Einwohner von Novorossiysk in der russischen Region Krasnodar berichteten von mindestens 35 Explosionen über der Stadt sowie von Schüssen.

Dies meldete der Telegramkanal Astra.

Nach Angaben von Augenzeugen sind in der Stadt die Sirenen von Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeugen zu hören. Im Hafengebiet ist Rauch zu sehen, und der Hafen selbst ist ohne Strom.

In der Stadt sind starke Explosionen und Geräusche zu hören, die an Maschinengewehrsalven erinnern. Die Explosionen waren gegen 3.00 Uhr morgens in der Gegend des örtlichen Hafens zu hören. In mehreren Gebieten waren auch die unverwechselbaren Geräusche von Drohneneinschlägen zu hören.

Der Gouverneur der Region Krasnodar der Russischen Föderation, Veniamin Kondratiev, sagte, dass ein Angriff auf zivile Ziele in Noworossijsk in der Nacht stattgefunden hat. Ihm zufolge soll die russische Luftabwehr mehr als 10 Drohnen abgeschossen haben. Die Drohnen stürzten ab und verursachten örtlich begrenzte Brände. Nach vorläufigen Informationen gab es keine Verletzten.

Gleichzeitig berichteten lokale öffentliche Medien, dass die Drohnen das Heizölterminal von Novorossiysk und das Terminal der russischen Transneft angegriffen haben.

In der Nacht des 17. Mai fielen Trümmer von abgeschossenen Drohnen auf das Umspannwerk von Sewastopol auf der vorübergehend besetzten Krim. Dies verursachte einen teilweisen Stromausfall in der Stadt.