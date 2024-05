Die Angreifer rückten in mehrere Richtungen vor - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Analysten sagten in ihrer Zusammenfassung, dass „der Feind südöstlich und südlich von Robotyne vorgerückt ist“.

Analysten haben in den vergangenen 24 Stunden den Vormarsch der Invasionstruppen der Russischen Föderation in der Nähe mehrerer Siedlungen registriert. Dies meldete DeepState in seinem Telegram-Kanal am Montag, den 20. Mai.

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat diese Daten nicht bestätigt.

„Der Feind rückte südöstlich und südlich von Robotyne, in der Nähe von Werbowe, in Paraskivka, in Netailovo, in der Nähe von Yasnobrodovka, Novopokrovskoye, Keramika, Berestovoye, in Zelenoye und in der Nähe von Bugrovatka vor“, heißt es in dem Bericht.