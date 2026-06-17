Um den Arbeitsmarkt nach dem Krieg zu stabilisieren, muss die Ukraine 3 Millionen Menschen einbinden – so die Regierung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung ist der Ansicht, dass die Ukraine zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes innerhalb von drei bis fünf Jahren nach Kriegsende einen Bevölkerungszuwachs von 3,1 Millionen Menschen erreichen muss.

Dies erklärte Wirtschaftsminister Olexij Sobolew bei einer Sitzung des Rates für Unternehmensförderung, wie die Abgeordnete der Partei „Diener des Volkes“, Olga Vasilevska-Smaglyuk, mitteilte.

Gleichzeitig erklärte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko, dass sie für das Jahr 2026 ein BIP-Wachstum von 2 % erwarte.

Bei der Sitzung des Rates für Unternehmensförderung erklärte Vizepremier Schmyhal, dass 80 % der ukrainischen Energiekapazitäten durch den russischen Einmarsch verloren gegangen seien.

Gleichzeitig plant das Land, 21 Gigawatt an Energieerzeugungskapazitäten wiederherzustellen und neue Kraftwerke zu errichten, um den kommenden Winter nicht schlechter als den vergangenen zu überstehen.