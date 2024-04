Asow-Soldaten haben eine feindliche Kolonne besiegt und einen Panzer erbeutet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Soldaten der Asow-Brigade haben ein episches Video von der Niederlage einer feindlichen Kolonne gezeigt, bei der sie zusammen mit Soldaten der 95. Brigade der DSHU einen neuen Panzer der Angreifer erbeutet haben. Das entsprechende Video wurde am Samstag, den 6. April, veröffentlicht.

Asow berichtete, dass die Angreifer bei einem erfolglosen Angriff der Russen in der Nähe von Terny in der Region Donezk 11 Ausrüstungseinheiten verloren haben. Die Asowiten selbst erbeuteten eine Trophäe eines feindlichen Panzers.

„Der Geheimdienst entdeckte eine gepanzerte Gruppe von Russen. Sie bewegte sich auf die Stellungen der Verteidigungsstreitkräfte in Richtung Kremeni zu. Die Kämpfer der 12. Brigade Asow und der 95. Brigade DSHV zerschlugen die feindliche Kolonne“, heißt es in dem Kommentar zu dem Video.

Die Asow-Soldaten stellten auch fest, dass sie einen neuen T-72B3M erbeutet und sicher an die Rückseite ihrer eigenen Streitkräfte geliefert haben.

Zuvor erschien ein Video, in dem Fallschirmjäger in der Nähe des Dorfes Tonenky in Richtung Avdeevsky den Durchbruch einer riesigen Kolonne gepanzerter Fahrzeuge der Russen stoppten.

