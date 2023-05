Es ist bekannt geworden, wann die ukrainischen Streitkräfte mit der Ausbildung an Abrams beginnen werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die US-Streitkräfte werden in naher Zukunft mit der Ausbildung des ukrainischen Militärs an M1A1-Abrams-Panzern beginnen. Dies sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am 23. Mai in einem Kommentar gegenüber Voice of America.

Er sagte, die Ausbildung der ukrainischen Panzerbesatzung werde „innerhalb der nächsten Woche oder so“ beginnen.

Nach Angaben der Publikation, die sich auf eine hochrangige Militärquelle beruft, werden etwa 250 ukrainische Soldaten diese Woche in Deutschland eintreffen.

Die Ukrainer werden an 31 Abrams-Panzern trainieren, die Anfang des Monats in Deutschland eingetroffen sind. Die Übung wird etwa zehn Wochen dauern und sich auf die Bedienung der Panzer, deren Manövrieren in einem Gefecht mit kombinierten Waffen und die Wartung der Ausrüstung konzentrieren.

Pentagon-Chef Lloyd Austin hatte zuvor erklärt, dass die für den Kampfeinsatz konzipierten Abrams voraussichtlich im Frühherbst in der Ukraine eintreffen würden.

