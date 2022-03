Biden hat den russischen Angriff in der Nähe von Lwiw erklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Jake Sullivan, hat erklärt, dass die Angriffe der russischen Armee auf den Truppenübungsplatz Jaworiw in der Nähe von Lemberg ein Zeichen für die Frustration von Präsident Putin über den Verlauf der Militäraktionen in der Ukraine sind.

„Putin ist frustriert darüber, dass seine Truppen in den großen Städten, darunter auch in Kiew, nicht so vorankommen, wie er es sich vorgestellt hat, und er erhöht die Zahl der Ziele, die er angreift, und er versucht, jeden Teil des Landes zu beschädigen“, sagte Sullivan auf CNN.

Auch das Pentagon äußerte sich zu dem Angriff auf den Übungsplatz in Yavoriv. Auf ABC äußerte der Sprecher der Agentur, John Kirby, seine Überzeugung, dass die Einrichtung einer Flugverbotszone den Angriff nicht verhindert hätte.

Kirby fügte hinzu, dass die Einrichtung einer US-Flugverbotszone über der Ukraine einen Krieg mit Russland bedeutet hätte.

Er sagte auch, dass sich keine US-Soldaten auf dem Übungsplatz in Jaworiwsk befänden, da sie das Gebiet bereits verlassen hätten…