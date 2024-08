Das Bildungsministerium hat ein militärisches Ausbildungsprogramm für Schulkinder genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gymnasiasten werden praktische Fähigkeiten in Schießtraining, Orientierungslauf und Tacmed vermittelt.

Gymnasiasten in der Ukraine werden in dem aktualisierten Fach Verteidigung der Ukraine unterrichtet. Das Modell-Ausbildungsprogramm für die Klassen 10-11 wurde mit der Note Empfohlen bewertet. Dies gab der Pressedienst des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft am Dienstag, den 13. August bekannt.

Das aktualisierte Programm wird zur Bildung des nationalen Bewusstseins und der lebenswichtigen Fähigkeiten der jungen Menschen beitragen.

Das Modellausbildungsprogramm Verteidigung der Ukraine wird folgende Merkmale aufweisen:

der Kurs wird für alle Schüler einheitlich sein, so dass Chancengleichheit unabhängig vom Geschlecht gewährleistet ist; * die Schüler werden aktuelle Themen von der Militärtechnologie bis hin zur Informationssicherheit studieren; * Schüler der Oberstufe werden praktische Fähigkeiten in den Bereichen Schusswaffenausbildung, Orientierungslauf und Tacmed erwerben; * der Schwerpunkt wird auf der Zivilverteidigung und der Planung für die Zukunft liegen.

Die Schüler werden lernen:

* in Klasse 10: Grundlagen der nationalen Sicherheit, Management und Planung, Waffen und militärische Ausrüstung; * in Klasse 11: Entwicklung der Militärtechnologie, Informationskrieg, Zivilschutz.

„Von nun an werden die Schüler jeden Monat einen Schultag lang in modern ausgestattete Nester mit Drohnensimulatoren und Schießsimulatoren eintauchen können. Und das Wichtigste – von ausgebildeten Lehrern“, so das Ministerium für Bildung und Wissenschaft.