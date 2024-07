In Charkiw kam es in der Nacht zum zweiten Mal zu einer Reihe von Explosionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Montagabend kam es in Charkiw zum zweiten Mal in einer Nacht zu einer Reihe von Explosionen.

Quelle: „Suspilne, Luftwaffe, Streitkräfte der Ukraine Details: Die Serie von Explosionen, die in Charkiw zu hören war, war wahrscheinlich außerhalb der Stadt.

Nach Angaben der Luftwaffe wurde in der Region Charkiw ein Luftalarm ausgerufen, weil russische Kampfflugzeuge Lenkbomben abgeworfen haben.

