In Chmelnytschyna hörte Explosionen - was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Während des Luftalarms in der Nacht zum Montag, 4. Dezember, in der Region Chmelnytschyna hörte Explosionen, berichtet Suspilne.

„In Chmelnitschyna hörte man die Geräusche von Explosionen. In der Region wurde ein Luftalarm ausgerufen“, heißt es in der Meldung.

Später in Chmelnyzkyj Regionale Militärverwaltung sagte die Arbeit Luftverteidigung.

„Bewohner des Bezirks Chmelnizyna konnten die Geräusche von Explosionen hören. Arbeitskräfte Flugabwehr. Bleiben Sie bis zum Ende des Alarms in Schutzräumen“, schrieb der stellvertretende Leiter der regionalen Militärverwaltung von Chmelnyzkyj, Sergej Tjurin.

Zuvor berichteten Überwachungsgruppen, dass sich mehrere Shaheds in Richtung Starokonstantinov in Chmelnitschyna bewegten.

„Shaheds in der Region Dnipropetrowsk in Richtung Pawlohrad. Drohnen in der Region Tscherkassy – nach Uman“, meldete die Luftwaffe die Situation um 1.25 Uhr.

Derzeit wird der Luftalarm in vielen Gebieten vom Osten bis zur Region Chmelnyzkyj fortgesetzt.