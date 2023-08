Aus dem Dorf Uroschajnoje, in dem schwere Kämpfe stattfinden, wurden drei Personen evakuiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Dem ukrainischen Militär, das in das Dorf Uroschajnoje in der Region Donezk eingedrungen ist, ist es gelungen, drei Menschen aus der Siedlung zu evakuieren. Dies erklärte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, in einem Interview am Dienstag, den 15. August.

„Es ist sogar für mich schwierig zu erklären, wie sie sich dort verstecken konnten. Natürlich waren sie in Kellern. Wir sprechen hier von alten Menschen“, sagte Kirilenko.

Er wies darauf hin, dass die Kämpfe in und um das Dorf andauern und die Siedlung selbst unter ständigem Beschuss der russischen Truppen steht.

„Die besagten Siedlungen sind durch feindliche Artillerie und Mehrfachraketenwerfer zerstört worden“, so der Regionalchef.

Kirilenko wies darauf hin, dass bis zum 24. Februar 2022 500 Menschen in Uroschajnoje lebten.

