Deutschland hat die Annahme von Tankern mit russischem LNG verboten, kauft es aber weiterhin über andere EU-Länder. Die Wirtschaft, die sich seit fünf Jahren nicht aus der Stagnation befreien konnte, gerät durch die Energiekrise in ernste Schwierigkeiten. Das berichtet die Financial Times.

Das Energieunternehmen Sefe, das früher zu Gasprom gehörte und 2022 verstaatlicht wurde, hat im vergangenen Jahr 58 LNG-Lieferungen über den französischen Hafen Dünkirchen gekauft. Das sind sechsmal mehr als im Vorjahr, wie aus einem Bericht der belgischen Denkfabrik Bond Beter Leefmilieu, der deutschen Umweltorganisationen Deutsche Umwelthilfe und Urgewald sowie der ukrainischen Organisation Razom We Stand hervorgeht.

Trotz der Einstellung der russischen Pipeline-Gasimporte erhält Deutschland weiterhin zwischen 3 und 9,2 Prozent seines Gases aus Russland über andere EU-Länder.

Wenn zum Beispiel das in belgischen Häfen angelieferte Flüssiggas regasifiziert und über Pipelines in andere EU-Länder transportiert wird, wird es in den offiziellen deutschen Datenbanken in der Regel als „belgisches Gas“ bezeichnet, obwohl Belgien keine eigene Produktion hat.

Gleichzeitig ist es zusammen mit Spanien und Frankreich (das im letzten Jahr den ersten Platz belegte) der größte Empfänger von russischem LNG. Die Energieministerien aller drei Länder haben wiederholt erklärt, dass sie fast kein russisches Gas mehr haben – es geht tiefer in den Kontinent hinein.

Wir erinnern uns: Deutschland hat den Häfen verboten, Tanker mit russischem Gas anzunehmen.