In diesen Tagen des Jahres 2014 hat die Russische Föderation den Krieg gewählt - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich am Tag des Gedenkens an die Helden der Himmlischen Hundert an die Ukrainer gewandt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj würdigte das Andenken an die Helden der Himmlischen Hundert und erinnerte daran, dass es zu diesem Zeitpunkt vor 10 Jahren war, als der russische Diktator Wladimir Putin die Besetzung der Krim begann. Das Staatsoberhaupt sagte am Donnerstag, den 20. Februar, in Telegram.

„Der 20. Februar ist der Tag, an dem wir uns an diejenigen erinnern und sie ehren, die sich entschieden haben, frei zu sein, eine starke, europäische Ukraine aufzubauen und sich nicht mit der Unterjochung abzufinden. Sie haben das Wertvollste gegeben – ihr Leben, damit wir in einem freien Staat leben können“, schrieb der Staatschef.

Selenskyj wies auch darauf hin, dass es in diesen Tagen 2014 war, als Russland den Krieg wählte und die ersten Schritte zur Besetzung der Krim unternahm.

„Während in Kiew Menschen getötet wurden und die Menschen ihre Freiheit verteidigten, beschloss Putin, einen weiteren Schlag zu führen – sehr gemein. Seitdem lebt die Welt in einer neuen Realität, in der Russland versucht, alle zu täuschen. Und es ist sehr wichtig, nicht nachzugeben, sondern zusammenzustehen. Es ist sehr wichtig, diejenigen zu unterstützen, die die Freiheit verteidigen.

Ewige Ehre für die Helden der Himmlischen Hundert. Ewige Dankbarkeit für alle unsere tapferen Ukrainer und Ukrainerinnen, die für die Ukraine und ihre Unabhängigkeit gekämpft haben“, sagte der Präsident.

Wir möchten daran erinnern, dass am 20. Februar in der Ukraine der Tag des Gedenkens an die Helden der Himmlischen Hundert begangen wird. Dieses Datum wurde 2015 per Präsidialdekret eingeführt, um die Verdienste der Teilnehmer der Revolution der Würde zu würdigen und das Andenken an die gefallenen Aktivisten zu bewahren. der 20. Februar ist auch das offizielle Datum des Beginns der Besetzung der Krim durch Russland.