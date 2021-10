Drei Menschen wurden bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn Kiew-Odessa getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Odessa ereignete sich in der Nähe des Dorfes Lyubashevka auf dem 313. Kilometer der Autobahn Kiew-Odessa ein schwerer Verkehrsunfall, an dem Lkw und Pkw beteiligt waren. Drei Menschen wurden getötet und die Zahl der Verletzten wird noch ermittelt, teilte die Nationale Polizei am Mittwoch, 20. Oktober, mit.

„Achtung Autofahrer: Auf der Straße zwischen Kiew und Odessa ist der Verkehr bei Kilometer 313 wegen eines Unfalls eingeschränkt. In der Nähe des Dorfes Lyubashevka stießen gegen 5:00 Uhr zwei Lastwagen und drei Autos zusammen. Drei Menschen starben und es gab Verletzte. Sie werden jetzt behandelt“, hieß es in der Erklärung.

Die Gesetzeshüter bitten die Autofahrer, nicht in die angegebene Richtung zu fahren oder eine alternative Route zu wählen.

„Der Verkehr in Richtung Odessa ist jetzt schwierig. Entlang der Starokyivska-Autobahn werden Umleitungen eingerichtet“, so die Polizei weiter.

Am Vortag starben drei Menschen bei einem Unfall in der Region Charkiw. Der Fahrer des Kleinbusses stieß in der Nähe des Dorfes Kopanki im Bezirk Krasnograd mit einem Lastwagen zusammen.

Und in Polen wurde ein Lieferwagen mit illegalen Migranten in einen Unfall verwickelt. Vier Personen wurden verletzt. Die Polizei hat den ukrainischen Fahrer festgenommen.