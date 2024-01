Drohnen der Hauptdirektion des Geheimdienstes organisierten einen Drohnenangriff auf ein Öldepot in St: Petersburg - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat einen Drohnenangriff auf ein Öldepot in der russischen Region Leningrad organisiert. Dies berichtete die Ukrajinska Prawda am Donnerstag, den 18. Januar, unter Berufung auf einen Gesprächspartner in den Geheimdiensten.

„Es handelt sich um eine Operation der Hauptdirektion des Geheimdienstes, an der moderne ukrainische Mittel beteiligt sind. Die Datenerfassung geht weiter, es gibt bestätigte Treffer auf Ziele. Jetzt sind die militärischen Einrichtungen von Peter und der Region Leningrad – in Reichweite der ukrainischen Streitkräfte“, sagte der Gesprächspartner.

Auf die Frage, ob es das erste Mal war, dass unsere Drohnen die Region Leningrad angegriffen haben, antwortete er: „Nicht zum ersten Mal, aber es gibt Unterschiede, und der Feind hat sie gespürt.“

Zuvor hatte die Russische Föderation erklärt, Drohnen hätten einen Ölterminal in St. Petersburg angegriffen. Sie wurden angeblich abgeschossen oder mit Hilfe von REB unterdrückt. Dabei sei eine Drohne explodiert.

Der Ölterminal in St. Petersburg ist Russlands größter Umschlagplatz für Ölprodukte im Baltikum. Seine Umschlagskapazität beträgt 12,5 Millionen Tonnen pro Jahr.