DTEK hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit der Überwachung der Geberhilfe beauftragt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die DTEK-Gruppe hat die renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit der Entwicklung eines Systems zur Kontrolle der internationalen Hilfe für den Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Energiesektors der Ukraine beauftragt. Dies teilte der Pressedienst von DTEK am Dienstag, 20. Juni, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass DTEK seit Beginn des Krieges 11 Millionen Dollar an Geberhilfe und Ausrüstung von ausländischen Energieunternehmen erhalten hat.

Darüber hinaus hat das Unternehmen über das ukrainische Energieministerium, das Sekretariat der Energiegemeinschaft und die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) weitere 45,7 Millionen Dollar für die Instandsetzung von Kraftwerken und Netzinfrastrukturen zugesagt bekommen.

DTEK hat bereits eine Reihe von strengen Anti-Korruptionsmechanismen eingeführt, um die Verwendung dieser Mittel weiter zu überwachen. Die Vereinbarung gibt KPMG die Möglichkeit, diese internen Prozesse zu überprüfen und Schlussfolgerungen aus der Analyse zu ziehen.

„Die internationalen Partner von DTEK leisten wichtige Unterstützung, und wir arbeiten daran, die Lichter in diesem Krieg am Leuchten zu halten. DTEK toleriert keine Form von Korruption, und unsere Zusammenarbeit mit KPMG stärkt das Vertrauen in die Beziehungen von DTEK zu den Spendern“, sagte Maxim Timtschenko, CEO von DTEK.

„KPMG ist bestrebt, die Ukraine, ihren öffentlichen und privaten Sektor sowie die internationale Gebergemeinschaft zu unterstützen, um zum Wiederaufbauprozess der Ukraine beizutragen. Wir freuen uns, unser Wissen und unsere bewährten internationalen Praktiken für den Wiederaufbau des ukrainischen Energiesektors zur Verfügung zu stellen“, zitiert der Pressedienst den Partner von KPMG in der Ukraine, Olexij Yankovskyy.