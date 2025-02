Das Durchschnittsgehalt im Bergbau- und Metallsektor stieg um 14,4% auf fast 30 Tausend Hrywnja, so das Bundesfinanzministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Jahr 2024 stieg das Durchschnittsgehalt in ukrainischen Bergbau- und Metallunternehmen um 14,4% auf 27,3 Tausend Hrywnja. Damit übertraf die Dynamik des Lohnwachstums in der Branche im vergangenen Jahr die Inflationsrate.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Kommentar des Verbands der Metallurgen der Ukraine (FMU).

Das Lohnniveau in den ukrainischen Bergbau- und Metallunternehmen ist traditionell deutlich höher als der Durchschnitt in der Ukraine und in der Branche. Nach Angaben des staatlichen Statistikdienstes lag das Durchschnittsgehalt in der Ukraine im Jahr 2023 bei 17,4 Tausend Hrywnja, in der Industrie bei 18,4 Tausend Hrywnja. Damit sind die Gehälter im Bergbau- und Metallsektor 37% höher als der Durchschnitt in der Ukraine. Darüber hinaus schaffen die Metallurgieunternehmen attraktive Arbeitsbedingungen, indem sie in die Sicherheit investieren, so das Finanzministerium.

Wie das GMK Center bereits berichtete, stieg das Durchschnittsgehalt in den Unternehmen der FMU im Jahr 2023 um 56,4% auf 23,9 Tausend Hrywnja.

In den letzten 5 Jahren haben die größten Stahlunternehmen Steuern und Abgaben im Wert von 190 Milliarden Hrywnja oder 6,2 Milliarden USD gezahlt. Im Jahr 2024 machten die von vier Stahlunternehmen gezahlten Steuern und Abgaben 1,6% der Einnahmen der Haushalte aller Ebenen aus. Wenn jedoch die Zölle der staatlichen Monopole steigen, läuft der Haushalt Gefahr, eine Einnahmequelle zu verlieren, da die Produzenten beginnen werden, ihre Betriebe zu schließen.