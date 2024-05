Die DVRK hat 290 ausländische Komponenten in der von der Russischen Föderation auf die Ukraine abgefeuerten Rakete gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die überwiegende Mehrheit der Komponenten sorgt für die Navigation der Rakete, sie werden von mehr als 25 ausländischen Unternehmen hergestellt.

In der von Russland auf die Ukraine abgefeuerten ballistischen Rakete der DVRK haben Experten 290 Komponenten gefunden, die von mehr als 25 ausländischen Unternehmen hergestellt wurden. Dies berichtete der Direktor des Kiewer Forschungsinstituts für forensische Untersuchungen Alexander Ruvin am Montag, den 20. Mai, in Telegram.

„So wurden nur in einem Objekt, das als Muster einer nordkoreanischen ballistischen Rakete identifiziert wurde, 290 Komponenten der Mikroelektronik aus ausländischer Produktion gefunden. Die überwiegende Mehrheit der Elemente dient der Navigation der Rakete, sie werden von mehr als 25 Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, China, Deutschland, Japan, den Niederlanden, Singapur, der Schweiz und Taiwan usw. hergestellt“, stellte er fest.

Laut Ruvin ist die importierte Mikroelektronik die Grundlage für alle Arten von russischen Raketen.

„Die Schlussfolgerungen ukrainischer und ausländischer Experten zeigen also, wie wichtig die Kontrolle des Exports kommerzieller elektronischer Komponenten und gleichzeitig die Abhängigkeit des Aggressorlandes Russland von ausländischer Technologie ist“, sagte der Direktor des Instituts.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass ein Bericht der britischen Organisation Conflict Armament Research besagt, dass nordkoreanische Raketen, die von der Russischen Föderation für die Angriffe auf die Ukraine eingesetzt wurden, Komponenten US-amerikanischer und europäischer Unternehmen enthalten.