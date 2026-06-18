Eier werden teurer: Ein aktueller Preisvergleich in ukrainischen Supermärkten vom 18. Juni

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die größten Veränderungen betrafen nicht nur Eier, sondern auch ein weiteres beliebtes Produkt. In ukrainischen Supermärkten wurden die Preisschilder für Grundnahrungsmittel aktualisiert. Im Vergleich zum Vortag haben sich die Preise für Brot und Eier in den Regalen leicht verändert.

RBK Ukrajina listet die aktuellen Preise für Grundnahrungsmittel in beliebten Supermarktketten zum Stand vom 18. Juni auf.

Das Wichtigste: .*

Brot: Bei „Auchan“ ist das günstigste Brot erneut auf 14,50 Hrywnja gesunken.

Buchweizen: Die Preise für Buchweizengrütze blieben in allen Ketten unverändert.

Eier: Hühner-Eier sind bei „Silpo“ auf 56,09 Hrywnja pro Dutzend gestiegen.

Milchprodukte: Die Preise für Milch bei „Silpo“ und ATB blieben stabil.

Speiseöl: Den niedrigsten Preis bietet „Auchan“ – 48,00 Hrywnja pro Flasche der Eigenmarke.

Die vorliegende Marktbeobachtung umfasst ausschließlich die preisgünstigsten Artikel.

Brot

Im Segment der Backwaren stellt sich die Situation wie folgt dar:

12,49 Hrywnja

14,50 Hrywnja

23,90 Hrywnja

25,79 Hrywnja

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Foto: Die Lebensmittelpreise in ukrainischen Supermärkten gehören zu den niedrigsten Angeboten (Stand: 18. Juni) (Infografik von RBK Ukrajina)

Buchweizen

Das beliebte Getreide zeigt in den meisten Supermärkten absolute Preisstabilität und entspricht vollständig den Werten des Vortages: