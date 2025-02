Eine feindliche Drohne hat ein Privathaus in Sumy getroffen und einen Brand verursacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht des 8. Februar haben russische Angreifer die Stadt Sumy mit Drohnen angegriffen. Insbesondere traf eine feindliche Drohne ein Privathaus und verursachte einen Brand, der inzwischen gelöscht ist.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Staatlichen Notfalldienstes der Ukraine und die Facebook-Seite der Polizei der Region Sumy.

„Letzte Nacht hat eine russische Drohne ein Privathaus getroffen. Der Angriff führte zu einem Brand. Polizei, Rettungskräfte, Sanitäter und andere Notfalldienste arbeiten schnell am Tatort. Die Trümmer werden aufgeräumt und die Folgen des Angriffs werden beseitigt“, so die Polizei in einer Erklärung.

Laut einer Meldung des staatlichen Notdienstes um 07:22 Uhr war das Feuer in dem Wohnhaus bereits gelöscht. Der Rettungsdienst stellte klar, dass der Drohnenangriff erhebliche Schäden an einem privaten Wohngebäude verursacht hat. Außerdem stand eine große Fläche in Flammen.

„Die Mitarbeiter des SES haben das Feuer lokalisiert, die Trümmer teilweise abgetragen und alle versteckten Brandherde beseitigt“, so der SES.

Sie fügten hinzu, dass es keine Informationen über Verletzte gebe.