Eine Gruppe von "Shaheds" ist in die Ukraine eingeflogen

Am Abend des Samstags, 30. September, wurde in den südlichen Regionen der Ukraine Luftalarm ausgerufen, weil sich eine Gruppe feindlicher unbemannter Luftfahrzeuge aus Richtung des Schwarzen Meeres bewegte.

„Eine Gruppe auffälliger unbemannter Luftfahrzeuge bewegt sich vom Schwarzen Meer in Richtung des Bezirks Bilhorod-Dnistrowskyj der Region Odessa“, meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Überwachungskanäle schreiben, dass die Gruppe von unbemannten Flugzeugen aus den Gewässern des Schwarzen Meeres in Richtung Koblevo-Rybakovka-Otschakiw unterwegs ist. Dort warnen sie, dass es 20 Minuten lang laut sein könnte.

Lokale Medien berichten bereits über Luftabwehr in der Region Odessa. Es wird auch über die Explosion in der Stadt berichtet.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht wird der Alarm im gesamten Süden des Landes ausgerufen.

Wir erinnern daran, dass gestern Abend 30 feindliche Angriffsdrohnen vom Typ Shahed-131/136 zerstört wurden. Die Russische Föderation hat also in der Nacht die Ukraine mit 40 Drohnen angegriffen. Zerstört wurden 20 Angriffsdrohnen der Russischen Föderation im Gebiet Winnyzja, sechs im Gebiet Odessa und vier im Gebiet Mykolayiv. Zur gleichen Zeit gab es „Ankünfte“ in der Region Winnyzja im Bezirk Kalynivskyi.