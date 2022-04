Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine Rakete explodierte über der Region Odessa und eine russische Drohne wurde über Odessa selbst abgeschossen. Dies erklärte der Leiter der OVA Odessa, Maxim Marchenko, am Freitag, den 15. April.

„Jeder sollte verstehen, dass nach der Versenkung Moskaus die Gefahr von Raketenangriffen zunehmen wird. Deshalb feuerte der Feind am Morgen eine Rakete auf das Gebiet von Odessa ab. Glücklicherweise explodierte die Rakete in der Luft“, so der OVA-Chef.

Laut Marchenko wurden durch die herabfallenden Raketentrümmer keine Menschen verletzt.

Darüber hinaus wird berichtet, dass ein feindliches unbemanntes Luftfahrzeug Orlan-10, das nachrichtendienstliche Daten über militärische und infrastrukturelle Einrichtungen sammelte, über Odessa abgeschossen wurde…