In einer Reihe von Regionen wurde ein Luftalarm ausgelöst, während im Norden der Ukraine eine Raketengefahr besteht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gegen Mitternacht am Montag, den 16. Oktober, wurde in einigen Regionen der Ukraine aufgrund einer Raketendrohung Luftalarm ausgelöst. Über die Bedrohung durch den Feind berichtete die Luftwaffe der Ukraine.

So wurde zunächst um 23.56 Uhr der Alarm in den Regionen Poltawa und Sumy ausgerufen. Nach Mitternacht wurde der Luftalarm in der Region Charkiw ausgerufen. Um 00.17 Uhr ertönten die Luftschutzsirenen in der Region Cherson. Anschließend breitete sich der Alarm nach Westen über das Land aus.

„Regionen Tschernihiw, Sumy, Poltawa – Raketengefahr!“, warnte das Militär.

Später fügte die PS hinzu, dass sie Raketen über den Regionen Poltawa und Sumy registriert haben. Sie bewegen sich in Richtung Osten.

Russland hat ein U-Boot und zwei Fregatten in Alarmbereitschaft versetzt.

Die Leiterin des gemeinsamen Koordinationspressezentrums der Verteidigungskräfte der Südukraine, Natalija Humenjuk, sagte, dass die Russen zwei Kalibr-Raketen vom Asowschen Meer aus auf die Region Odessa abgefeuert haben, was auf eine Änderung der Taktik hindeutet.