Die erste Tranche des britischen Darlehens an die Ukraine wird nächste Woche ausgezahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die erste Tranche des britischen Kredits in Höhe von 2,26 Mrd. £ soll nächste Woche an die Ukraine ausgezahlt werden, berichtet die Website der britischen Regierung. „Der Kredit wird vollständig für militärische Beschaffungen verwendet, um die Verteidigungskapazitäten der Ukraine zu stärken, und die erste Tranche wird voraussichtlich nächste Woche an die Ukraine ausgezahlt werden“, so die britische Regierung.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Darlehen in drei gleichen jährlichen Raten von 752 Millionen Pfund ausgezahlt wird. Die Mittel sind Teil des ERA-Mechanismus (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) der G7 in Höhe von insgesamt 50 Milliarden Dollar. Das Darlehen wird aus künftigen Erträgen aus eingefrorenen russischen Staatsgeldern bedient und zurückgezahlt:

Die Ukraine und das Vereinigte Königreich haben einen Darlehensvertrag im Wert von rund 3 Milliarden USD für den Verteidigungsbedarf der Ukraine unterzeichnet.