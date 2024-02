Die Euroclear-Verwahrstelle unterstützt die Idee von Zahlungen an die Ukraine auf russische Vermögenswerte nicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der internationale Verwahrer Euroclear ist der Ansicht, dass die Verwendung von eingefrorenen russischen Vermögenswerten als Sicherheit für die Schulden der Ukraine Risiken für die Finanzstabilität in Europa mit sich bringen wird. Dies sagte die Geschäftsführerin von Euroclear, Liv Mostr, in einem Interview mit der Financial Times.

Sie sagte, der von den G7 diskutierte Plan käme „einer indirekten Beschlagnahme“ der Vermögenswerte sehr nahe und würde das Unternehmen dem Risiko von Klagen aussetzen.

Mostri warnte auch vor einem Vorschlag, den Belgien als Kompromiss zwischen dem Beharren der USA auf der Beschlagnahme der fraglichen Vermögenswerte und der zögerlicheren Haltung Europas unterbreitet hat. Der Kompromiss würde darin bestehen, die Vermögenswerte als Sicherheiten für die Aufnahme von Schulden zu verwenden und Russland zu zwingen, später zu zahlen oder, falls es dies nicht tut, die Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Auch dies käme ihrer Ansicht nach „einer indirekten Beschlagnahme oder einer Verpflichtung zur zukünftigen Beschlagnahme sehr nahe“.

Euroclear verwaltet etwa 191 Milliarden Euro, die von der russischen Zentralbank gehalten werden – der größte Teil der 260 Milliarden Euro an staatlichen Vermögenswerten, die nach der russischen Invasion in der Ukraine im Ausland blockiert wurden.

Die Beamtin steht separaten Plänen der EU, die Erlöse aus diesen Vermögenswerten zur Unterstützung der Ukraine zu verwenden, eher positiv gegenüber. Der Schritt sei weniger riskant, da Euroclear keine Zinsen an Kunden zahle und die Erlöse „rechtlich Euroclear gehören“.