Die Europäische Kommission hat Fragen zur Schaffung eines einzigen staatlichen Energiehändlers - Serkal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Schaffung eines einzigen staatlichen Stromhändlers in der Ukraine verzerrt den Wettbewerb auf dem Strommarkt, so die Europäische Kommission. Olena Serkal, Beraterin des Energieministers, sagte dies in einem Kommentar für Forbes.

„Die Europäische Kommission hat Fragen zu einem einzigen staatlichen Händler – der Energiegesellschaft der Ukraine. Sie halten dies für eine Wettbewerbsverzerrung“, sagte sie.

Ihrer Meinung nach erfordert die weitere Synchronisierung des ukrainischen Energiesystems mit dem europäischen, dass die Ukraine ihre Rechtsvorschriften und Marktpraktiken an die EU-Vorschriften anpasst.

Serkal wies darauf hin, dass sich die Ukraine in der Endphase der Vereinbarung eines Plans zur Synchronisierung der Märkte mit der Europäischen Kommission befindet.

Zuvor hatte das ukrainische Parlament vor möglichen Problemen mit Stromexporten aufgrund der Gründung der Ukrainischen Energiegesellschaft gewarnt.