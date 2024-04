Fünf Menschen wurden in der Region Cherson durch russischen Beschuss verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Vortag, dem 16. April, wurden in der Region Cherson fünf Menschen durch russischen Beschuss verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin, am Mittwoch, den 17. April, morgens mit.

Es wird berichtet, dass der Feind im Laufe des Tages Antonowka, Pridneprovskoye, Zolotaya Balka und die Stadt Cherson beschossen hat, sowie Luftangriffe auf Beryslaw, Kazatskoye und Odradokamenka.

„Das russische Militär hat Wohnviertel von Siedlungen in der Region getroffen und dabei 2 mehrstöckige Gebäude und 11 Privathäuser beschädigt. Es wurden Treffer in einem Geschäft, einer Apotheke, einem Telekommunikationsunternehmen, einem Verbraucherservice, einem Haushaltsgebäude, einem Brotannahmebetrieb, einer Hafeninfrastruktur und einer Schweinefarm verzeichnet“, heißt es in dem Bericht.