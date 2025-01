In Tscherkassy kam es in der Nähe des Parks zu einer Schießerei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In Tscherkassy hat ein Mann eine Schießerei inszeniert. Er wurde von den Ordnungskräften festgenommen. Dies berichtete der Pressedienst der Polizei am Samstag, den 25. Januar.

Es wird darauf hingewiesen, dass es in der Nähe des Parks an der Victory Avenue in Tscherkassy zu einer Schießerei kam. Nach vorläufigen Informationen, als Folge der Schießerei traumatisiert Menschen. Der Täter wird festgenommen.

Am Tatort sind Polizeibeamte und Sanitäter im Einsatz.

„Die Identität des Eindringlings wurde von Polizeibeamten festgestellt und festgenommen. Die Frage der rechtlichen Einordnung des Vorfalls wird derzeit geklärt. Details später“, heißt es in der Nachricht.

Lokale Publiki schreiben, dass der Täter der Frau in den Kopf geschossen hat. Über ihren Zustand ist noch nichts bekannt.

Wir werden daran erinnern, dass am 17. Januar in Tscherkassy eine 31-jährige Frau in einem Geschäft das Feuer eröffnet hat. Die Polizei hat die Täterin festgenommen.

Am 13. Januar schoss in Kiew während eines Streits über Hunde im Bezirk Holosiivskyj ein Mann seinem Gegner ins Gesicht.