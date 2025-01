Gericht ordnet an, dass das Kulturministerium die St.-Nikolaus-Kirche an die römisch-katholische Kirche zurückgibt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Bezirksverwaltungsgericht Dnipropetrowsk hat das Kulturministerium angewiesen, die St. Nikolaus-Kirche in Kiew an die römisch-katholische Gemeinde zurückzugeben.

Quelle: Website der römisch-katholischen Kirche

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass das Gericht am 24. Januar der Klage der Nichtregierungsorganisation für Gewissensfreiheit stattgegeben und entschieden hat, das Gebäude der St. Nikolaus-Kirche der Religionsgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche zur vollen Nutzung zurückzugeben.

Wörtlich: „Seit langer Zeit hat die katholische Gemeinschaft der Ukraine wiederholt an die staatlichen Behörden appelliert und die Rückgabe der Räumlichkeiten der Kirche St. Nikolaus gefordert, die vor mehr als hundert Jahren von Katholiken erbaut wurde.

Im Jahr 2005 wies Präsident Wiktor Juschtschenko in einem Dekret die Regierung und die lokalen Behörden an, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die St. Nikolaus-Kirche an die Gemeinde zurückzugeben. Doch trotz klarer Anweisungen wurde der Auftrag bisher nicht erfüllt.“