Selenskyj und Sandu bestätigten die Möglichkeit der Versorgung der Region Transnistrien mit Energie

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nach einem Treffen in Kiew haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die Präsidentin der Republik Moldau Maia Sandu die Möglichkeit bestätigt, den Energiebedarf der Bewohner der transnistrischen Region der Republik Moldau zu decken, berichtet der Pressedienst des Präsidialamtes. Maia Sandu und Wolodymyr Selenskyj bekräftigten ihr Engagement, die Energiekrise in der transnistrischen Region der Republik Moldau gemeinsam zu lösen. „Wir haben die absichtliche Einstellung der Gaslieferungen an die transnistrische Region der Republik Moldau durch die Russische Föderation, die eine humanitäre Krise verursacht hat, scharf verurteilt. Sektor ohne Gas. Warum hat Putin die Energiekrise in Transnistrien verursacht? Zur Erinnerung: Russland plant, Gas für das nicht anerkannte Transnistrien auf dem europäischen Spotmarkt über das moldawische Unternehmen Natural Gaz D.C. zu kaufen.