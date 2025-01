In der Nacht zum 26. Januar werden Zahlungen über Privat24 wegen technischer Arbeiten nicht verfügbar sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 26. Januar wird die PrivatBank planmäßige Wartungsarbeiten an ihren Systemen und Diensten durchführen, und Zahlungen über Privat24 werden nicht verfügbar sein, berichtet der Pressedienst der Bank. Der Dienst wird von 00:00 bis 05:00 Uhr nicht verfügbar sein. „Während der Arbeiten am 26. Januar von 00:00 bis 05:00 Uhr morgens wird die Bank Zahlungen an Privat24 für Privatpersonen vorübergehend aussetzen. Wir führen planmäßige Wartungsarbeiten in der Regel nachts durch, wenn die meisten Kunden keine Transaktionen durchführen. Wenn Sie planen, während der Arbeiten Zahlungen über Privat24 zu tätigen, empfehlen wir Ihnen, dies im Voraus oder nach Abschluss der Arbeiten zu tun“, heißt es in der Erklärung. Zur Erinnerung: Der Vorstand der Nationalbank der Ukraine hat beschlossen, den Diskontsatz um 1 Prozentpunkt auf 14,5 % anzuheben.