In welchen Banken die Ukrainer ihre Ersparnisse aufbewahren: das neueste Rating

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 1. Februar 2025 gab es in der Ukraine 61 Banken, bei denen Privatpersonen 1 Billion 218,2 Milliarden Hrywnja hielten. Der Betrag ist im Laufe des Monats um 1,7 Milliarden Hrywnja gestiegen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten der Nationalbank der Ukraine (NBU).

Nach Angaben der Nationalbank der Ukraine verfügt die staatliche PrivatBank über das meiste Geld – 440,8 Milliarden Hrywnja und die Oschtschadbank – 211,9 Milliarden Hrywnja

Die Private Universal Bank liegt mit 82,2 Milliarden Hrywnja an dritter Stelle.

Es folgen die Raiffeisen Bank, eine Bank der ausländischen Bankengruppe, mit Hrywnja 69,1 Milliarden, die private FUIB mit Hrywnja 54,5 Milliarden und die UkrSibbank, eine Bank der ausländischen Bankengruppe, mit Hrywnja 47,7 Milliarden.

Der Bankensektor

Anfang Februar 2025 waren 61 Banken in der Ukraine tätig. Die Gesamtzahl der Vollzeitbeschäftigten beträgt 96,3 Tausend Menschen. Die PrivatBank beschäftigt 19,0 Tausend Menschen.

Es gibt nur sieben Banken in Staatsbesitz. Im Jahr 2024 sank der Anteil des Nettovermögens der Gruppe der staatlichen Banken um 0,3 Prozentpunkte auf 53,3%. Der Anteil der Gelder der privaten Haushalte an den staatlichen Banken sank im Laufe des Jahres um 1,2 Prozentpunkte auf 63,3%.

Im Dezember beschloss die ukrainische Nationalbank, ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 13,5% pro Jahr und im Januar 2025 auf 14,5% anzuheben. Im März stieg der Satz auf 15,5%. Die NBU erwartet, dass dies zu einem Anstieg der Zinssätze für Bankeinlagen führen könnte.

Am 1. Januar 2025 gab es in der Ukraine 5.011 operative Bankeinheiten. Ihre Zahl ging im Laufe des Jahres um 127 zurück. Die staatliche Oschtschadbank hat die größte Anzahl von Filialen – 1.150. Die staatliche PrivatBank liegt mit 1107 Filialen an zweiter Stelle.