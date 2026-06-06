Der Feind hat die Region Dnipropetrowsk mehr als 40 Mal angegriffen: 6 Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russland hat die Region Dnipropetrowsk angegriffen: 6 Menschen wurden verletzt, Wohnhäuser und Infrastruktur wurden zerstört.

In der Region Dnipropetrowsk wurden am Samstag durch Angriffe der Russischen Föderation 6 Zivilisten verletzt.

Quelle: : Olexander Hanzha, Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk

Zitat: : „Sechs Menschen wurden verletzt. Unter ihnen befindet sich ein Kind. Der Feind hat fünf Bezirke der Region mehr als 40 Mal mit Drohnen und Artillerie angegriffen.“

Details: : Im Bezirk Nikopol wurden das Bezirkszentrum sowie die Gemeinden Marhanezk, Pokrowsk und Chervonohryhorivka angegriffen. Mehrfamilienhäuser, Privathäuser und Autos wurden zerstört.

Vier Menschen wurden verletzt. Ein 16-jähriger Junge wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Männer im Alter von 18 und 39 Jahren sowie eine 45-jährige Frau werden ambulant behandelt.

Der Feind hat zudem einen Angriff auf die Gemeinde Pischanska im Bezirk Samarivsky verübt. Dabei wurden Privathäuser und die Infrastruktur beschädigt. Eine 73-jährige Frau und ein 86-jähriger Mann wurden verletzt. Sie werden zu Hause behandelt.