Der Feind hat seine Luftstreitkräfte aufgestockt - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Truppen führen weiterhin eine Verteidigungsoperation in östlicher, südöstlicher und nordöstlicher Richtung durch, aber der Feind hat in keiner dieser Richtungen Erfolge erzielt. Dies berichtet der Generalstab in seinem Morgenbericht vom 24. März.

In den genannten Gebieten werden Stabilisierungsmaßnahmen ergriffen und Aufgaben der territorialen Verteidigung wahrgenommen.

Es wird betont, dass die feindliche Luftfahrt weiterhin aktive Operationen und Luftangriffe durchführt.

„In den letzten Tagen wurden mehr als 250 Einsätze registriert (60 mehr als am 22. März). Die militärischen und zivilen Infrastruktureinrichtungen in den Regionen Kiew, Tschernihiw und Charkiw bleiben die Hauptziele des Feindes“, so die ukrainische Militärführung.

Die Luftwaffengruppe der ukrainischen Streitkräfte wehrt feindliche Raketen- und Luftangriffe sowie Luftangriffe ab. Am Vortag wurden 11 feindliche Luftziele getroffen: sieben Flugzeuge, eine Drohne, ein Hubschrauber und zwei Marschflugkörper.

„In den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Cherson greift der Feind im Zusammenhang mit friedlichen Protesten gegen die Besatzung auf die Terrorisierung der örtlichen Bevölkerung zurück und setzt aktiv Rosgvardia-Einheiten ein, um die genannten Aktionen des zivilen Ungehorsams gegen die Besatzungsbehörden zu verhindern“, so der Generalstab.

Die russischen Truppen verlieren weiterhin Arbeitskräfte und Ausrüstung in alle Richtungen. Der Widerstand des ukrainischen Volkes ist groß…