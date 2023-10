Feindliche Drohnen fliegen in Richtung Westukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Drohnen fliegen in Richtung Westukraine, in der Region Chmelnyzkyj wurde ein Luftalarm ausgerufen. Dies berichtet am Montag, 23. Oktober, die Luftwaffe der Ukraine Streitkräfte der Ukraine.

„Strike UAVs in der Region Winnyzja, sie bewegen sich in Richtung der westlichen Regionen“ – berichtet um 4.14 Uhr Air Force Command Streitkräfte der Ukraine.