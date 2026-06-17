Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie hat sich die Stimmung der Ukrainer in den letzten drei Jahren verändert? In den letzten drei Jahren ist in der Ukraine der Anteil derjenigen gestiegen, die einen Neuanfang der Zentralregierung wünschen – allerdings erst nach Beendigung des Krieges. Fast 9 von 10 Ukrainern befürworten Präsidentschaftswahlen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten einer Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie (Kiewer Internationales Institut für Soziologie).

Die Soziologen betonten, dass es sich dabei ausdrücklich um die Zeit nach dem Krieg handelt. Die Umfragen des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie zeigen laut den Soziologen durchweg, dass die Mehrheit der Ukrainer gegen die Durchführung von Wahlen ist, solange der Krieg noch nicht beendet ist.

Den Daten der Studie zufolge erwarteten vor drei Jahren 73 % der Ukrainer einen Neuanfang der Zentralregierung zumindest auf einer Ebene; mittlerweile ist dieser Wert auf 88 % gestiegen.

Nur 5 % der Befragten sind der Ansicht, , dass niemand ausgewechselt werden müsse. Im Jahr 2023 waren es noch 19 %.